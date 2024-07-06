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Светлана Лобода в Таллинне: смотрите, сколько народу пришло на яркое шоу!

Светлана Карабут Константин Седнев Limon.ee
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Светлана Лобода в Таллинне
Светлана Лобода в Таллинне Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Вечером, 4 июля, на Певческом поле в Таллинне выступила украинская певица Светлана Лобода. Концерт прошел в рамках фестиваля Õllesummer. За несколько минут до выхода звезды на сцену Limon.ee записали с ней эксклюзивное интервью. 

Интервью Светланы Лободы для Limon.ee.

Светлана Лобода известна своими харизматичными шоу, и ее концерт в Таллинне не стал исключением. Представление с эффектными костюмами и впечатляющими визуальными эффектами привели в восторг поклонников певицы. То и дело под энергичные песни на сцене вспыхивал огонь.

Лобода начала концерт с небольшим опозданием. Пела в этот вечер она на русском, украинском и английском языках.

Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля.
Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля. Фото: Konstantin Sednev

Певица вышла на сцену в облегающем черном открытом боди, украшенном сверкающими камнями, что добавило ее образу еще больше блеска и элегантности. Несмотря на то, что у Лободы сломана рука, звезда раскрепощенно двигалась по сцене, а ортез был умело замаскирован стилистами.

"Заряжаемся друг от друга, поэтому радуем друг друга хорошей музыкой, классной энергией и идем только вперед!" - подбодрила певица публику в начале своего выступления. А еще сказала, что когда перед концертом гуляла по Таллинну, отметила, какие красивые здесь живут девушки. Им со сцены она передала жаркий привет.

Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля
Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля Фото: Konstantin Sednev

Уже не первый год украинская певица проживает в Риге, а сейчас с репетиторами активно изучает английский язык. К слову, концерт в Таллинне она начала со своего хита "Суперзвезда", который на удивление публики спела на английском.

Украинская суперзвезда Лобода прибыла в Таллинн на частном самолете в среду вечером, за сутки до своего выступления на фестивале Õllesummer. За это время артистка успела отдохнуть, прогуляться по Старому городу и как следует подготовиться к выступлению.

Галерея: Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля

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