Светлана Лобода в Таллинне: смотрите, сколько народу пришло на яркое шоу!

Интервью Светланы Лободы для Limon.ee.

Светлана Лобода известна своими харизматичными шоу, и ее концерт в Таллинне не стал исключением. Представление с эффектными костюмами и впечатляющими визуальными эффектами привели в восторг поклонников певицы. То и дело под энергичные песни на сцене вспыхивал огонь.

Лобода начала концерт с небольшим опозданием. Пела в этот вечер она на русском, украинском и английском языках.

Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля. Фото: Konstantin Sednev

Певица вышла на сцену в облегающем черном открытом боди, украшенном сверкающими камнями, что добавило ее образу еще больше блеска и элегантности. Несмотря на то, что у Лободы сломана рука, звезда раскрепощенно двигалась по сцене, а ортез был умело замаскирован стилистами.

"Заряжаемся друг от друга, поэтому радуем друг друга хорошей музыкой, классной энергией и идем только вперед!" - подбодрила певица публику в начале своего выступления. А еще сказала, что когда перед концертом гуляла по Таллинну, отметила, какие красивые здесь живут девушки. Им со сцены она передала жаркий привет.

Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля Фото: Konstantin Sednev

Уже не первый год украинская певица проживает в Риге, а сейчас с репетиторами активно изучает английский язык. К слову, концерт в Таллинне она начала со своего хита "Суперзвезда", который на удивление публики спела на английском.

Украинская суперзвезда Лобода прибыла в Таллинн на частном самолете в среду вечером, за сутки до своего выступления на фестивале Õllesummer. За это время артистка успела отдохнуть, прогуляться по Старому городу и как следует подготовиться к выступлению.

Галерея: Светлана Лобода на сцене Таллиннского певческого поля

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