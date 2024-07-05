Улица Эмилии Беньямин в Риге снова открыта для движения транспорта

Соответствующий участок улицы был закрыт для частного автотранспорта чуть больше года во время реконструкции улицы Эмилии Беньямин и строительства железнодорожного путепровода Rail Baltica.

После завершения строительства железнодорожного путепровода остановки общественного транспорта в обоих направлениях будут перенесены из временных мест в новые и будут расположены под железнодорожным путепроводом на улице Эмилии Беньямин.

К середине июля планируется завершить работы по строительству полноразмерного пешеходного тротуара на восточной стороне эстакады, или на стороне Рижского Центрального вокзала, а на данный момент пешеходы могут передвигаться по обеим сторонам эстакады.

Восстановлено полноценное движение транспорта на соответствующем участке, убран временный пешеходный переход на северной стороне путепровода между вокзалом и ТЦ Stockmann.

В целях обеспечения безопасного передвижения между вокзалом и Центральным рынком в будущем для пешеходов и велосипедистов станет доступен новый регулируемый пешеходный переход между Центральным рынком и новым зданием вокзала.