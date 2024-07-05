Улица Эмилии Беньямин в Риге снова открыта для движения транспорта

С пятницы, 5 июля, улица Эмилии Беньямин, которая ранее была закрыта во время строительства железнодорожного путепровода, вновь открыта для движения всех видов транспортных средств в Риге, сообщили представители общества строительных компаний BeReRix.
Соответствующий участок улицы был закрыт для частного автотранспорта чуть больше года во время реконструкции улицы Эмилии Беньямин и строительства железнодорожного путепровода Rail Baltica.
После завершения строительства железнодорожного путепровода остановки общественного транспорта в обоих направлениях будут перенесены из временных мест в новые и будут расположены под железнодорожным путепроводом на улице Эмилии Беньямин.
К середине июля планируется завершить работы по строительству полноразмерного пешеходного тротуара на восточной стороне эстакады, или на стороне Рижского Центрального вокзала, а на данный момент пешеходы могут передвигаться по обеим сторонам эстакады.
Восстановлено полноценное движение транспорта на соответствующем участке, убран временный пешеходный переход на северной стороне путепровода между вокзалом и ТЦ Stockmann.
В целях обеспечения безопасного передвижения между вокзалом и Центральным рынком в будущем для пешеходов и велосипедистов станет доступен новый регулируемый пешеходный переход между Центральным рынком и новым зданием вокзала.
В рамках реализации проекта Rail Baltica на улице Эмилии Беньямин со стороны вокзала построен новый железнодорожный путепровод на шесть путей, ширина которого в самом широком месте достигает 59 метров.
Для доступности среды от остановки общественного транспорта на улице Эмилии Беньямин до железнодорожных платформ будут внедрены тактильные решения . Площадки дорожного покрытия за пределами железнодорожного переезда будут приведены в порядок до проектного решения, когда будет доступно финансирование на эти работы.
Строительство Рижского центрального узла Rail Baltica осуществляет общество строительных компаний BeReRix, а надзор за строительством обеспечивает Egis-Deutsche Bahn.
В свою очередь, станцию и сопутствующую инфраструктуру в Рижском аэропорту строит B.S.L. Infra, в которое входят австрийское предприятие Swietelsky и латвийские строительные предприятия SIA Binders и AS LNK Industries.
Согласно данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первую очередь - 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.
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