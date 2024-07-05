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В субботу местами возможны дожди и грозы; потеплеет до +25 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, прогнозируют синоптики.

Дождь ожидается в основном в северо-западных регионах, также возможны грозы.

Слабый и умеренный юго-западный ветер постепенно сменит направление не южное, юго-восточное. Воздух днем прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге в течение дня временами выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

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