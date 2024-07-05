Фото и видео Рейд полиции на Привокзальной площади: заведены дела на несовершеннолетних

На Привокзальной площади был замечен молодой человек 2007 года рождения, вероятно, в состоянии наркотического опьянения.

У несовершеннолетнего было обнаружено зеленовато-коричневое растительное вещество неизвестного происхождения, которое, вероятно, является наркотическим средством.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Молодой человек отказался пройти экспертизу по установлению состояния опьянения наркотическими веществами, в связи с чем возбужден процесс об административном правонарушении.

У еще одного несовершеннолетнего, 2008 года рождения, нашли пачку сигарет без латвийских акцизных марок. Пачку сигарет изъяли и возбудили дело об административном правонарушении.

Также в ходе проверки был заведен один процесс об административном правонарушении за то, что несовершеннолетний курил электронную сигарету, которую у него изъяли.

Также возбуждено четыре процесса об административных правонарушениях с применением штрафа за отказ от освидетельствования на наркотическое опьянение и три процесса об административных правонарушениях с применением штрафа за употребление алкогольных напитков в общественном месте.

Видео: Полицейский рейд около Origo

В области соблюдения правил дорожного движения было остановлено четыре автомобиля за превышение скорости и выписаны административные правонарушения со штрафами.

Один процесс об административном правонарушении с применением штрафа был составлен за то, что автовладелец не приобрел OCTA, а еще один процесс об административном правонарушении с применением штрафа был возбужден за то, что у автомобиль не прошел техосмотр.

В отношении молодого человека 2008 года рождения, который проехал на своем мопеде на заднем колесе, было заведено дело об административном правонарушении за агрессивное вождение.

Государственная полиция регулярно проводит подобные проверки в микрорайонах Риги и продолжит это делать в будущем.

Фото: Площадь около Origo, 4 июля

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!