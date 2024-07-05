Критика Кремля Кара-Мурзу поместили в больницу

42-летнего Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии.

Оппозиционер не признает своей вины и считает преследование политически мотивированным. Коллеги Кара-Мурзы считают, что уголовные дела против оппозиционера - это месть Кремля за его публичную деятельность.

Помимо прочего, оппозиционер был одним из тех, кто добился принятия "Акта Магнитского", запрещающего въезд в США и предусматривающего замораживание активов тех представителей российских властей, которые несут ответственность за грубые нарушения прав человека.

​После смерти Алексея Навального в колонии строгого режима, усилились опасения по поводу состояния здоровья Кара-Мурзы. Кара-Мурза утверждает, что дважды пережил попытки отравления, в которых он обвиняет российские спецслужбы.

"Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу. Его адвокатов к нему не пустили", - сообщила Евгения Кара-Мурза в социальных сетях.

В больнице адвокатам сначала сказали, что Кара-Мурзы там нет, но позже, когда часы приема закончились, в больнице подтвердили, что Кара-Мурза был госпитализирован.

Однако адвокатам было отказано в посещении. Таким образом адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке накануне выходных", - констатировала Евгения Кара-Мурза.

Он был арестован в апреле 2023 года после того, как раскритиковал военное вторжение России в Украину и призвал западные страны ввести санкции против Кремля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!