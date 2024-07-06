"Аварии происходят раз в неделю!" В Иманте на пешеходном переходе в очередной раз сбили человека

Житель первого этажа многоэтажного дома Андрей, окна квартиры которого направлены на проезжую часть проспекта Курземес, уже давно становится очевидцем аварий, которые, как рассказывает сам местный житель, происходят на конкретном пешеходном переходе с незавидной регулярностью. По его мнению, опасные ситуации возникают главным образом в условиях интенсивного движения.

"Здесь аварии, ну, примерно раз в неделю точно. Легковые, грузовые машины сталкиваются. У детей сейчас каникулы в школах, они тут бегают. Ну, сами понимаете. Человек бежит, машина тормозит, и куда деваться? К тому же здесь получается такое небольшое сужение. Как бутылочное горлышко", - рассказал Андрей.