Безрассудный пловец доплыл до острова на Даугаве и не мог вернуться обратно. Выручили спасатели

Спасатели доставили человека на берег при помощи моторной лодки.

VUGD призывает быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на воде и вблизи водоемов, а также не переоценивать свои силы.

В пятницу в 14:23 VUGD получила вызов в Райскумскую волость Цесисского края, где в одноэтажном жилом доме горели две комнаты и межэтажное перекрытие на площади в 50 квадратных метров. Из здания до прибытия пожарных эвакуировались три человека.

В 18:07 пожар был ликвидирован.

В целом за прошедшие сутки, с 6:30 5 июля по 6:30 6 июля, VUGD получила 38 вызовов - 15 на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

В конце июня в Вецаки спасатели помогли вернуться на берег отдыхающим, которых унесло в море.

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