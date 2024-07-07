Инфографика Рейтинги партий: в лидеры вернулось "Новое Единство"

В мае SKDS опрос о выборах в Сейм не проводил, поэтому новые результаты можно сравнивать только с апрельскими рейтингами.

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На вопрос, за какую политическую силу вы бы проголосовали, если бы выборы в Сейм прошли дальше, в начале июня 10,9% опрошенных ответили, что проголосовали бы за "Новое Единство". С апреля рейтинг политической силы вырос на 3,7%.

Далее следует Национальное объединение, которое последние месяцы опережало "Новое Единство" и которое в июне поддержали бы 9,9% респондентов, а закрывает первую тройку LPV с поддержкой в размере 7,3%.

За "Прогрессивных" в июне были готовы голосовать 6,7% граждан, за "Согласие" - 6,1%, за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 5,3%, и с апреля рейтинг СЗК упал на 2,3%.

Далее следует "Объединенный список" с поддержкой в размере 5,1%, "Стабильности!" - 4,1% и "Для развития Латвии", - 2,4%. Ниже в рейтинге расположились "Суверенная власть", Новая консервативная партия, Движение "За", PamatsLV, Platforma21 и другие.

Если бы на выборах в Сейм избиратели проголосовали так, как пообещали в опросе, а также принимая во внимание, насколько сторонники каждой партии готовы идти на выборы, то в парламент прошли бы "Новое Единство", Национальное объединение, LPV, "Прогрессивные", "Согласие", СЗК и "Стабильности!".

Опрос проходил с 8 по 18 июня, в нем приняли участие 1818 граждан.

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