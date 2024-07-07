Видео От удара BMW разломился на две части: новая информация о субботней аварии с тремя погибшими

В субботу в 16:36 полиция получила сообщение о том, что в Тукумском крае потерпел аварию автомобиль BMW 730, который врезался в дерево и от удара разломился на две части.

В результате аварии погибли мужчина 1977 года рождения, а также еще один мужчина и женщина, личности которых пока не установлены.

Пострадал в результате аварии мужчина 1993 года рождения, который доставлен в больницу.

Полиция начала уголовный процесс.

Читатель портала Apollo.lv Вилнис прислал два видео с места аварии. На одном из видео видна одна из частей автомобиля BMW.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек, трое погибли.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 432 протокола, в том числе 220 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

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