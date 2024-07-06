Видео В субботу на дороге под Энгуре погибли три человека

В Энгурской волости Тукумского края на 4-м км трассы V1448 (Милзкалне - деревня Апшу) легковой автомобиль BMW вылетел с проезжей части, врезался в дерево и в результате удара разломился на две части, сообщает Государственная полиция.
По прибытии на место возле автомобиля были обнаружены три человека и еще один - в салоне.
Три человека - двое мужчин и одна женщина - погибли. Еще один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Пользователь микроблога X сообщает, что 6 июля ДТП также произошло в Ване Тукумского края.
Instagram-аккаунт Sadursme сообщает, что в Ване произошло столкновение двух автомобилей.
Ранее сообщалось, что 6 июля в волости Калвене Южнокурземского края в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали два человека.
#CSN Vānē. #sadursme #avārija #braucprātīgi pic.twitter.com/kTF6PV5N7J— Ivars Forands 💎 (@IvarsForands) July 6, 2024
"Причина дорожно-транспортного происшествия - несоблюдение требования дорожного знака "Уступи дорогу".
Также в этот день на трассе А10 (Рига - Вентспилс) наблюдалась большая пробка - движение было частично перекрыто из-за ДТП.
По сообщению Госполиции, на 52-м км автомагистрали А10 в районе Тукумса произошло столкновение автомобиля Volvo и автобуса Mercedes. В аварии обошлось без пострадавших.
В Latvijas Valsts ceļi сообщили, что движение на 52-м километре трассы А10 было организовано по одной полосе.
‼️🚓Satiksmes negadījums uz A10. 52.kilometrā pirms pagrieziena uz Smārdi! Satiksmi pa vienu joslu regulē Valsts Policija.Brauciet Uzmanīgi!🚗 pic.twitter.com/awAmIbAAiS— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 6, 2024
В 13:00 очевидец сообщил - чтобы проехать через Спуньциемс, потребовалась по меньшей мере 21 минута.
О больших пробках сообщили и пользователи соцсетей.
Klau, kas par ziepēm uz Ventspils šosejas? Jau no Spuņciema pamatīgs stūķis.— Martins Tolks (@_tolx_) July 6, 2024
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