Видео В субботу на дороге под Энгуре погибли три человека

По прибытии на место возле автомобиля были обнаружены три человека и еще один - в салоне.

Три человека - двое мужчин и одна женщина - погибли. Еще один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Пользователь микроблога X сообщает, что 6 июля ДТП также произошло в Ване Тукумского края.

Instagram-аккаунт Sadursme сообщает, что в Ване произошло столкновение двух автомобилей.

Ранее сообщалось, что 6 июля в волости Калвене Южнокурземского края в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали два человека.

ДТП произошло на пересечении трассы А9 (Рига - Лиепая) с трассой Р115 (поворот на Калвени).

"Причина дорожно-транспортного происшествия - несоблюдение требования дорожного знака "Уступи дорогу".

Также в этот день на трассе А10 (Рига - Вентспилс) наблюдалась большая пробка - движение было частично перекрыто из-за ДТП.

По сообщению Госполиции, на 52-м км автомагистрали А10 в районе Тукумса произошло столкновение автомобиля Volvo и автобуса Mercedes. В аварии обошлось без пострадавших.

В Latvijas Valsts ceļi сообщили, что движение на 52-м километре трассы А10 было организовано по одной полосе.

‼️🚓Satiksmes negadījums uz A10. 52.kilometrā pirms pagrieziena uz Smārdi! Satiksmi pa vienu joslu regulē Valsts Policija.Brauciet Uzmanīgi!🚗 pic.twitter.com/awAmIbAAiS — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 6, 2024

В 13:00 очевидец сообщил - чтобы проехать через Спуньциемс, потребовалась по меньшей мере 21 минута.

Фото: TVNET GRUPA.

О больших пробках сообщили и пользователи соцсетей.

Klau, kas par ziepēm uz Ventspils šosejas? Jau no Spuņciema pamatīgs stūķis. — Martins Tolks (@_tolx_) July 6, 2024

Фото: TVNET GRUPA.

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