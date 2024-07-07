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Фото, видео Затопленные улицы, сломанные деревья и проблемы с авиацией: в Эстонию пришла непогода

Эйли Арула Сигне Ойдекиви
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В воскресенье, 7 июля, незадолго до 15:00, на эстонский Тарту налетел штормовой ветер и начался проливной дождь, сообщает Rus.Postimees. В одно мгновение улицы оказались затоплены, а шквалистый ветер начал валить деревья.

Перевод: Павел Соболев

Черные тучи моментально затянули небо над Тарту, а сильный ливень вызвал наводнение на улицах. Лестница на улице Китса напоминала не ступеньки, а водопад.

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