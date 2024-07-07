После встречи с Путиным Орбан сообщил о новых "неожиданных встречах"

"Конечно, Виктор Орбан не представляет НАТО на этих переговорах. Он представляет свою страну", - подчеркнул Столтенберг.

Орбан приехал с визитом в Москву 5 июля - через три дня после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Прилетев в РФ, он написал, что "мирная миссия продолжается", и назвал Москву "второй остановкой".

Во время встречи Путин заявил венгерскому премьеру, что готов обсудить "нюансы" мирных предложений по прекращению военных действий в Украине. На пресс-конференции российский диктатор снова повторил, что РФ якобы готова к переговорам на "ранее выдвинутых условиях" (которые предполагают вывод ВСУ с частично оккупированных территорий Украины), а также обвинил Киев в "нежелании идти дипломатическим путем". Венгерский премьер отметил, что позиции воюющих сторон далеки друг от друга.

В МИД Украины заявили, что решение Орбана приехать в Москву принималось "без согласования или координации" с Украиной. "Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - сообщили в министерстве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!