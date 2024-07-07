После встречи с Путиным Орбан сообщил о новых "неожиданных встречах"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главному редактору швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Копелю 6 июля заявил, что на следующей неделе у него состоятся "неожиданные встречи", подобные той, что прошла в Москве с российским диктатором Путиным, сообщает "Медуза".
"На следующей неделе меня ждут столь же неожиданные встречи", - сказал Орбан, добавив, что следующий "сюрприз" ожидается утром 8 июля. С кем и где пройдут эти встречи, Орбан не уточнил.
На следующий день глава венгерского МИД Петер Сийярто опубликовал обращение, в котором посоветовал "европейским провоенным политикам" на новой неделе "пристегнуть ремни безопасности". "Мирная миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности", - сообщил Сийярто, не вдаваясь в подробности.
В предыдущей публикации он указал, что "правительство Венгрии работает" и "теперь каждый может быть уверен, что следующие шесть месяцев будут миротворческой миссией, направленной на установление мира".
Орбан заявил, что проинформировал НАТО о своем запланированном визите в Москву, сообщил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Венгрия проинформировала нас о предстоящем визите", - заявил он перед саммитом НАТО на следующей неделе в Вашингтоне.
Многие страны Запада и ЕС осудили визит Орбана.
Глава НАТО ожидает, что союзники обсудят встречу Орбана с российским диктатором на саммите в Вашингтоне.
"Конечно, Виктор Орбан не представляет НАТО на этих переговорах. Он представляет свою страну", - подчеркнул Столтенберг.
Орбан приехал с визитом в Москву 5 июля - через три дня после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Прилетев в РФ, он написал, что "мирная миссия продолжается", и назвал Москву "второй остановкой".
Во время встречи Путин заявил венгерскому премьеру, что готов обсудить "нюансы" мирных предложений по прекращению военных действий в Украине. На пресс-конференции российский диктатор снова повторил, что РФ якобы готова к переговорам на "ранее выдвинутых условиях" (которые предполагают вывод ВСУ с частично оккупированных территорий Украины), а также обвинил Киев в "нежелании идти дипломатическим путем". Венгерский премьер отметил, что позиции воюющих сторон далеки друг от друга.
В МИД Украины заявили, что решение Орбана приехать в Москву принималось "без согласования или координации" с Украиной. "Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - сообщили в министерстве.
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