Наши баскетболисты не примут участие в Олимпийских играх

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской сборной со счётом 69:94 (11:34, 22:15, 13:23, 23:22). Таким образом, сборная Латвии не смогла завоевать путёвку на Олимпийские игры в Париже.

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Рихард Ломажс, который набрал 15 очков. Ещё по 14 очков в копилку нашей команды принесли Роланд Шмитс и Артур Жагарс. В составе соперников 21 очко заработал Бруно Кабокло.

Мужская сборная Латвии по баскетболу до этого участвовала в Олимпийских играх лишь один раз - в 1936 году в Берлине. Тогда она заняла раздельное 15-18-е место среди 23 команд, одержав одну победу в трёх матчах.

Сборная Бразилии примет участие в Олимпийских играх в 16-й раз. Трижды бразильцы завоёвывали бронзовые медали - в 1948, 1960 и 1964 годах.

Групповые матчи Олимпийских игр пройдут в Лилле, и бразильские баскетболисты сразятся в группе B с Францией, Германией и Японией.

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