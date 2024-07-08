С нападением на Украину в России была создана военная экономика. Сотни компаний производят вооружение и другую военную технику. Однако в долгосрочной перспективе это вызовет серьезные экономические проблемы, считает Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший посол Германии в ООН. Это будет возможность добиться мира в Украине. Более того, жители Москвы и Санкт-Петербурга скоро поймут, что российские солдаты гибнут в Украине каждый день.