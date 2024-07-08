С нападением на Украину в России была создана военная экономика. Сотни компаний производят вооружение и другую военную технику. Однако в долгосрочной перспективе это вызовет серьезные экономические проблемы, считает Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший посол Германии в ООН. Это будет возможность добиться мира в Украине. Более того, жители Москвы и Санкт-Петербурга скоро поймут, что российские солдаты гибнут в Украине каждый день.
"В долгосрочной перспективе Путин столкнется с большими экономическими трудностями", - оценивает Хойсген. Бывший посол Германии в ООН и советник по безопасности канцлера Ангелы Меркель убежден: "Россия не сможет этому противостоять".
Он призывает усилить давление на такие страны, как Китай, Индия и Турция, которые продолжают заключать с Россией сделки, которые могут продлить войну.
Напав на Украину, Россия превратила свою промышленность в военную экономику и начала инвестировать миллиарды рублей в производство оборонной техники.
В этом году Кремль потратил около 110 миллиардов евро только на оборону. Еще 34 миллиарда евро потратят на национальную безопасность и ведомства безопасности.
В целом на военные цели тратится 38,6% всех государственных расходов России, или 8% валового внутреннего продукта. Впервые Россия вкладывает больше денег в организации безопасности, чем в социальные расходы. Благодаря этому экономика России находится на подъеме: в этом году ожидается рост на 2,8%.
"Сегодня военно-промышленный комплекс является экономическим локомотивом", - пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Путин утвердил целый перечень поручений по развитию оборонной промышленности для производства еще большего количества вооружения и боеприпасов, пояснил политик. Страна готовится к многолетней военной экономике.
Однако, даже по мнению российских экономистов, это может вызвать большие проблемы. "Ставка России на военную промышленность рискованна, потому что она неустойчива", - объяснила недавно в интервью ntv.de экс-советник ЦБ России Александра Прокопенко.
"В среднесрочной перспективе следует опасаться проблем, поскольку оборонно-промышленный комплекс требует все больших инвестиций. Чтобы этот комплекс был двигателем экономики, на него нужен постоянный спрос. Источником спроса на продукцию ВПК является сама армия. Поэтому России нужна постоянная война, чтобы обезопасить свою экономику".
Поэтому глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает США, ЕС и НАТО оказать большее давление на такие страны, как Китай, Индия и Турция, которые продолжают сотрудничать с Россией.
"Российские солдаты умирают каждый день", - объясняет Хойсген в интервью RND. Рано или поздно это поймут и жители Москвы и Санкт-Петербурга. "Путин думает, что у него больше силы, чем у нас. Мы должны доказать, что он неправ", - говорит Хойсген.
"И нам удалось сделать это как альянсу во время холодной войны. Почему мы думаем, что не сможем сделать это сейчас?"
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