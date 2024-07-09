Курортный город Юрмала летом, да и не только летом, превращается в место, где можно легко встретить кого-то из знаменитых людей. Как правило, звезды не просто приезжают побывать на пляже и в ресторане, часть из них здесь обзавелась жильем. TVNET+ рассказывает, где чаще всего можно встретить Пугачеву, Виторгана, Чичваркина и других.
Кто живет на первой линии?
Ряд знаменитостей в свое время приобрели жилье в элитных квартирных комплексах на первой линии. Во времена "Новой волны" и до оккупации Крыма ряд знаменитостей, которые ныне попали под санкции и стали невъездными, покупали себе жилье именно в Юрмале...