Есть вероятность, что на выходных можно будет увидеть северное сияние

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) классифицирует солнечные вспышки на пять категорий - A, B, C, M и X - в зависимости от количества испускаемого излучения. Когда вспышка достигает Земли, она может создавать помехи для радиосвязи и спутников.

Есть и возможность того, что на этих выходных в северных широтах можно будет наблюдать северное сияние, так как прогнозируется, что Земли достигнут две геомагнитные бури.

Вспышки на солнце сами по себе северное сияние не вызывают. Их вызывает явление, называемое корональным выбросом массы (CME), который вытекает из активного солнечного пятна.

"Есть вероятность, что выброс корональной массы достигнет Земли поздно вечером в пятницу или в начале субботы", - говорит эксперт по космической погоде Met Office Space Криста Хэммонд.

Второй CME, вероятно, достигнет Земли в субботу и воскресенье. Это произойдет из-за вспышки на Солнце, оцененной отметкой X9.