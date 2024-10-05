На поверхности Солнца наблюдается крупнейшая с 2017 года солнечная вспышка. Есть вероятность, что в эти выходные в северных широтах можно будет наблюдать северное сияние, вызванное этой вспышкой. По прогнозам, на Землю обрушатся две геомагнитные бури, сообщает BBC.
Есть вероятность, что на выходных можно будет увидеть северное сияние
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) классифицирует солнечные вспышки на пять категорий - A, B, C, M и X - в зависимости от количества испускаемого излучения. Когда вспышка достигает Земли, она может создавать помехи для радиосвязи и спутников.
Есть и возможность того, что на этих выходных в северных широтах можно будет наблюдать северное сияние, так как прогнозируется, что Земли достигнут две геомагнитные бури.
Вспышки на солнце сами по себе северное сияние не вызывают. Их вызывает явление, называемое корональным выбросом массы (CME), который вытекает из активного солнечного пятна.
"Есть вероятность, что выброс корональной массы достигнет Земли поздно вечером в пятницу или в начале субботы", - говорит эксперт по космической погоде Met Office Space Криста Хэммонд.
Второй CME, вероятно, достигнет Земли в субботу и воскресенье. Это произойдет из-за вспышки на Солнце, оцененной отметкой X9.
Вспышка на Солнце категории X9 - это самая высокая классификация солнечных вспышек по классификации НАСА. Самая низкая - B, за ней следуют C, M и X по шкале от 1 до 9, что делает X9 самой мощной вспышкой в рейтинге НАСА.
Солнце приближается к так называемому "солнечному максимуму" - периоду, когда оно наиболее активно в своем 11-летнем цикле.
Пока Солнце находится в активной фазе, на Землю могут обрушиться сильные геомагнитные бури, а это значит, что вероятность увидеть северное сияние в ближайшие месяцы возрастет.
Согласно текущим прогнозам, Солнце может достичь своего максимума в конце 2024 или начале 2025 года.
Ученые отслеживают солнечную активность с 1775 года. Известно, что цикл солнечной активности составляет около 11 лет. В настоящее время солнечная активность растет. В ближайшие годы на Землю может обрушиться больше солнечных бурь, а зенита солнечная активность достигнет в 2025 году.