"Джокер 2": безумный мюзикл обругали все кому не лень. Всё действительно так плохо?

В 2019 году мир кино ждала сенсация - главный приз на престижном Венецианском кинофестивале получил революционный "кинокомикс" Тодда Филлипса "Джокер" - переосмысление истории культового комикс-злодея. Мрачная драма о психозе, жестокости и бунте низов с гениальным исполнением Хоакина Феникса принесла создателям миллиард долларов (первый такой случай для фильма со "взрослым" рейтингом R), два "Оскара" и широчайшее признание поклонников.

Ни студии, ни режиссер не стали спешить с сиквелом, который вышел лишь спустя пять лет. Постановщик Тодд Филлипс же решил не заходить в одну реку дважды, изменив в новом "Джокере" одну из главных характеристик - жанр. "Безумие на двоих" повторяет оригинал во многих аспектах - настроении, антураже, посыле и социальном комментарии, но на этот раз делает это… с песнями.

Хоакин Феникс и Леди Гага в фильме "Джокер: Безумие на двоих" Фото: SCANPIX

И если Леди Гага - сама опытная певица - поет красиво поставленным голосом и точно в ритм, то герой Феникса то и дело не попадает в ноты, теряет ритм или вовсе не имеет голоса. В этом еще лучше проявляются взаимоотношения героев, их (не)способность построить отношения. Как-никак "Безумие на двоих" - в первую очередь история любви, и на этот раз - совсем не иллюзорной.