Секс на камеру, наркотики и заказные убийства: объясняем скандал Пи Дидди

Один из главных скандалов западного шоу-бизнеса последнего времени - арест рэпера Пи Дидди и слухи о его секс-вечеринках с участием главных американских звезд, совращении несовершеннолетних и заказных убийствах. Что в этой истории факт, что - домыслы, а что - неприкрытая фантазия, будем разбираться в этой статье.