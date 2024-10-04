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Секс на камеру, наркотики и заказные убийства: объясняем скандал Пи Дидди

Обновлено 5 октября 2024, 00:01
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Скандал Пи Дидди
Скандал Пи Дидди Фото: AP, AFP, Reuters/Scanpix

Один из главных скандалов западного шоу-бизнеса последнего времени - арест рэпера Пи Дидди и слухи о его секс-вечеринках с участием главных американских звезд, совращении несовершеннолетних и заказных убийствах. Что в этой истории факт, что - домыслы, а что - неприкрытая фантазия, будем разбираться в этой статье.

О чем идет речь

Шон Комбс, известный под псевдонимами Diddy, Puff Daddy и P. Diddy, один из главных артистов американской рэп-сцены. Обладатель трех премий "Грэмми" (всего номинировался 13 раз).

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