Видео "Он стесняется": солист Thirty Seconds to Mars позвал на сцену уличного музыканта из Риги

Солист группы Джаред Лето представил публике музыканта, с которым познакомился в Риге, сказав:

"Мы познакомились сегодня в парке! Клянусь!".

Лето также добавил, что мужчина довольно стеснительный, и предложил ему обратиться к публике. "Добрый вечер, Рига! - обратился тот к посетителям концерта. - Я сегодня играл на Бастионной горке, Джаред проходил мимо и сказал: "Может, сыграем?". Не знаю... Попробуем!"

Они вместе сыграли композицию группы The Kill (Bury Me).

Вероятно, приглашение уличных музыкантов сыграть на концерте - традиция для Лето. Так, во вторник вечером на концерте в Хельсинки он позвал на сцену местного уличного гитариста, которого в тот же день также встретил в парке. Видео с музыкантом Лето опубликовал в своих соцсетях.

Как сообщалось, в четверг любимая рок-группа миллениалов Thirty Seconds to Mars выступила в Риге.

Группа была образована в Лос-Анджелесе в 1998 году двумя братьями - Джаредом Лето (Jared Leto, ведущий вокал, гитара, бас, клавишные) и Шенноном Лето (Shannon Leto, барабаны, перкуссия). Ныне 52-летний Джаред и 54-летний Шеннон вместе занимались музыкой с детства.

Свой дебютный альбом группа выпустила в 2002 году. Критики высоко оценили пластинку. В последующие годы было выпущено еще пять альбомов, последний из которых - It's the End of the World but It's a Beautiful Day - вышел осенью 2023 года. Именно в рамках этого альбома группа отправилась в мировое концертное турне.

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