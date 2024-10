Видео "Он стесняется": солист Thirty Seconds to Mars позвал на сцену уличного музыканта из Риги

Они вместе сыграли композицию группы The Kill (Bury Me).

Свой дебютный альбом группа выпустила в 2002 году. Критики высоко оценили пластинку. В последующие годы было выпущено еще пять альбомов, последний из которых - It's the End of the World but It's a Beautiful Day - вышел осенью 2023 года. Именно в рамках этого альбома группа отправилась в мировое концертное турне.