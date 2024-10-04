Видео Латвия впервые за 11 лет примет участие в чемпионате мира по караоке

В этом году принять участие в конкурсе своих представителей отправили 39 стран. Латвия спустя 11 лет также примет участие в категории "Вокалист".

В этом году Латвию представит Диана Осе (Diāna Ose, караоке-хост караоке клуба Friends). Программа, подготовленная для выступления, состоит из песен на английском и латышском языках.

55 участников будут соревноваться в категориях "Вокалист" и "Дуэт". Для победителей предусмотрены денежные премии, а также оплаченная путевка на KWC (финал чемпионата мира 2025 года) и возможность записать и выпустить оригинальную песню с международной музыкальной продюсерской компанией Up! Hit Music.

Видео: Выступление Дианы Осе

С 2003 года конкурс проходил в разных городах и странах: в Финляндии, Швеции, Таиланде, Сингапуре, Японии, Канаде, Ирландии и Норвегии. Организацией конкурса занимается команда из Финляндии во главе с музыкантом Лукой Гаргано, который является инициатором проведения KWC и объединения всех любителей профессионального караоке.

Команда из Латвии надеется восстановить традиционное участие нашей страны в конкурсе, а также предложит рассмотреть возможность проведения KWC в Риге.

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