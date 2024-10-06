Видео Борис Акунин: Путинский режим хрупкий и может лопнуть в один момент

"Этот режим, как бы он ни пыжился, он все равно хрупкий, он может лопнуть в один момент, как он чуть не лопнул прошлым летом из-за пригожинского путча. Я бы на месте тех, кто поддерживает этот режим, не расслаблялся бы и не успокаивался, они очень хлипко сидят", - сказал писатель, который давно известен своей резкой критикой политики Владимира Путина.

Он отметил, что, когда это произойдет, страну будут восстанавливать новые люди, которые сейчас только подрастают в России, "те люди, которые проходят сейчас массу очень трудных испытаний и экзаменов".

"Появятся, безусловно, новые имена, новые движения, новые идеи. Все это неизбежно. Наше дело - им помогать всем, чем мы можем", - заявил Акунин.

По его словам, сейчас культура просто необходима и тем россиянам, которые уехали из страны, и тем, кто остался, потому что это та сила, которая объединяет людей. И это накладывает на деятелей культуры большую ответственность. Писатель отметил, что эмигрировавшие культурные деятели активно работают и плодотворно сотрудничают друг с другом, поэтому писатель не боится, что русская культура "замрет".

"Оппозиционные политики наши все между собой что-то делят, воюют, дерутся. Что касается деятелей культуры, мы все в отличных отношениях между собой. Мы поддерживаем друг друга, мы помогаем друг другу", - подчеркнул Акунин.

Видео: Интервью с Борисом Акуниным

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