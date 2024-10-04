Что в руке, то во рту: насколько младенец может познать мир с помощью рта?

Улучшает иммунитет и работу кишечного тракта

Когда младенец кладет предметы в рот, он контактирует с различными микробами. Этот контакт стимулирует и тренирует иммунную систему распознавать патогены и бороться с ними, помогает снизить риск возникновения аллергии и аутоиммунных заболеваний в будущем.

Изучение различных предметов с помощью рта также может привести к попаданию полезных бактерий в пищеварительную систему младенца. Они помогают развивать здоровый микробиом кишечника, необходимый для пищеварения, усвоения питательных веществ и общего состояния здоровья. Разнообразный микробиом помогает иммунной системе ребенка отличать безвредные вещества от вредных, тем самым снижая риск возникновения воспаления.

"Также различные природные предметы - камешки, веточки, шишки - могут вызвать у ребенка интерес и иногда можно позволить их "попробовать на вкус", чтобы малыш понял, что они не вкусные, и усвоил, что не все съедобно. Однако в этом случае родителям следует внимательно следить за тем, чтобы выбранные предметы были безопасными и подходящими. Следует помнить, что природные предметы также могут представлять опасность кишечных инфекций или содержать какие-либо химические вещества", - предупреждает педиатр Агнесе Микилпа-Микгелба.

Внимание, опасно!

Несмотря на то, что познание предметов, кладя их в рот, обычно оказывает положительное влияние на здоровье и развитие ребенка, родителям или другим лицам, осуществляющим уход, следует проявлять бдительность, чтобы младенцы не имели доступа к опасным предметам, которые могут причинить вред.

"Все, что может полностью поместиться в рот ребенка, может создать угрозу проглатывания. Следует остерегаться предметов с острыми краями или концами, игрушек, предназначенных для детей более старшего возраста и состоящих из мелких деталей, которые можно отделить или отломать. Еще очень грязных вещей, а также мелких бытовых предметов - пуговиц, монет, батареек и лекарств", - предупреждает фармацевт.

Если ребенок проглотил инородное тело, оно попало в дыхательные пути или пищевод, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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