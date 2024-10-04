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Что в руке, то во рту: насколько младенец может познать мир с помощью рта?

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Младенец. Иллюстративное фото
Младенец. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Примерно до двухлетнего возраста дети имеют естественную склонность познавать мир, применяя все пять чувств, в том числе брать предметы в рот. Это - нормальный этап развития, и родителям не стоит слишком переживать по этому поводу, однако важно убедиться, что предметы, которые малыш хочет "попробовать", – безопасны и не причинят вреда здоровью или даже жизни малыша.

Какую пользу дает ребенку познание мира ртом, что можно попробовать на вкус, а чего следует остерегаться, рассказывают сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите и педиатр Детской клинической университетской больницы Агнесе Микилпа-Микгелба.

"Под присмотром взрослых следует разрешать младенцам брать в рот безопасные, чистые предметы, поскольку познание окружающего мира с помощью рта является важной частью процесса развития младенцев. Такое поведение не только поддерживает сенсорное и мелкое моторное развитие, но также играет важную роль в построении иммунной системы и здорового микробиома кишечника.

Не следует слишком волноваться, если ребенок во время прогулки возьмет в рот какой-либо природный предмет, например веточку или шишку", - говорит педиатр Детской клинической университетской больницы Агнесе Микилпа-Микгелба.

Способствует прорезыванию зубов и развитию челюстей

Ребенку можно брать в рот предметы, не содержащие мелких деталей, не острые и не слишком маленькие, то есть, чтобы их нельзя было полностью положить в рот, создавая риск их проглатывания. Когда у малыша режутся зубки, его десны становятся чувствительными и чешутся, поэтому он пытается облегчить дискомфорт с помощью различных предметов.

"Чтобы уменьшить неприятные ощущения, ребенок, возможно, также проявит желание пожевать пальцы родителей, что можно безопасно делать, если руки чистые. Также можно приобрести какие-нибудь жевательные игрушки или прорезыватели для младенцев, которые помогут успокоить десны и облегчат прорезывание зубов.

Жевательные игрушки можно некоторое время подержать в морозильной камере, так они охладят раздраженные десны и уменьшат дискомфорт. Также в период прорезывания зубов малышу можно давать погрызть замороженное пюре, йогурт или сок, замороженные фрукты или ягоды, которые принесут облегчение и успокоение. Если у младенца прорезывание зубов происходит особенно болезненно, в аптеках также можно приобрести различные охлаждающие или снимающие раздражение средства", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Также подойдут различные мягкие моющиеся игрушки, пустышки, не содержащие BPA (химическое соединение Бисфенол А, используемое в производстве различных пластиковых изделий), которые следует регулярно стирать, а также различные предметы домашнего обихода, не слишком мелкие и острые.

Кладя предметы в рот, малыши также тренируют речевую моторику - координацию движений языка, губ и челюсти, что важно для еды, питья и развития речи.

Развивает чувства и работу мозга

Когда ребенок кладет в рот различные предметы, это также развивает органы чувств ребенка, особенно вкус и осязание. Так малыш узнает и обрабатывает информацию об окружающей среде, знакомясь со вкусом, текстурой и формой предметов. Мозг ребенка все еще развивается, и информация, которую он получает через свои органы чувств, помогает ему познавать мир.

"Так у младенца начинает формироваться представление о том, что съедобно, а что нет. Чувство вкуса помогает различать разные предметы и жидкости. Кладя предмет в рот, ребенок получает информацию о его поверхности – гладкая, шероховатая, мягкая или твердая она, а также исследует форму предмета. Такое изучение текстуры помогает развивать сенсорные способности и способствует развитию мозга, позволяя ребенку познать разные ощущения и формировать комплексное понимание о разных предметах", - говорит педиатр.

Улучшает иммунитет и работу кишечного тракта

Когда младенец кладет предметы в рот, он контактирует с различными микробами. Этот контакт стимулирует и тренирует иммунную систему распознавать патогены и бороться с ними, помогает снизить риск возникновения аллергии и аутоиммунных заболеваний в будущем.

Изучение различных предметов с помощью рта также может привести к попаданию полезных бактерий в пищеварительную систему младенца. Они помогают развивать здоровый микробиом кишечника, необходимый для пищеварения, усвоения питательных веществ и общего состояния здоровья. Разнообразный микробиом помогает иммунной системе ребенка отличать безвредные вещества от вредных, тем самым снижая риск возникновения воспаления.

"Также различные природные предметы - камешки, веточки, шишки - могут вызвать у ребенка интерес и иногда можно позволить их "попробовать на вкус", чтобы малыш понял, что они не вкусные, и усвоил, что не все съедобно. Однако в этом случае родителям следует внимательно следить за тем, чтобы выбранные предметы были безопасными и подходящими. Следует помнить, что природные предметы также могут представлять опасность кишечных инфекций или содержать какие-либо химические вещества", - предупреждает педиатр Агнесе Микилпа-Микгелба.

Внимание, опасно!

Несмотря на то, что познание предметов, кладя их в рот, обычно оказывает положительное влияние на здоровье и развитие ребенка, родителям или другим лицам, осуществляющим уход, следует проявлять бдительность, чтобы младенцы не имели доступа к опасным предметам, которые могут причинить вред.

"Все, что может полностью поместиться в рот ребенка, может создать угрозу проглатывания. Следует остерегаться предметов с острыми краями или концами, игрушек, предназначенных для детей более старшего возраста и состоящих из мелких деталей, которые можно отделить или отломать. Еще очень грязных вещей, а также мелких бытовых предметов - пуговиц, монет, батареек и лекарств", - предупреждает фармацевт.

Если ребенок проглотил инородное тело, оно попало в дыхательные пути или пищевод, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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