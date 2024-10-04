Грибы и уксус - основные риски отравлений осенью

Сезон отравлений, вызванных употреблением свежих грибов и грибных блюд, длится до первых ночных заморозков. После этого увеличивается количество звонков, связанных с грибными заготовками.

"Собирать и консервировать следует только те грибы, которые хорошо знакомы. Даже если в банку попадет небольшая часть ядовитого гриба - это уже представляет опасность для здоровья. К тому же маринованные грибы часто подают за праздничным столом - здесь нужно учитывать, что многие грибы вызывают отравление при употреблении с алкоголем", - сказала руководитель эстонского Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер.

Сейчас, когда сезон консервирования в самом разгаре, следует соблюдать особую осторожность при использовании уксуса. "30-процентная уксусная кислота - это едкое вещество, которое выглядит в стакане как обычная вода. Когда человек берет стакан воды или бутылку, он обычно пьет с жаждой. Если же вместо воды там уксус, то обычно только на втором глотке человек понимает, что жидкость не предназначена для питья.

Отравление уксусной кислотой, к сожалению, не проходит бесследно и влияет на человека до конца жизни.

Из-за интернет-торговли ситуация изменилась даже в тех Cеверных странах, где раньше с уксусной кислотой проблем не наблюдалось - несчастные случаи порой происходят даже с крайне едкой 80-процентной уксусной кислотой", - подчеркнула Одер.

Чтобы избежать отравления уксусной кислотой, стоит следить за тем, чтобы уксусный раствор не оставался без присмотра.

Уксусную кислоту, как и другие химические вещества, следует хранить в оригинальной упаковке и в недоступном для детей месте.

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