ФСБ: неизвестный предлагал российскому летчику угнать стратегический бомбардировщик

По данным ФСБ, спецслужбы Украины обещали летчику деньги и гражданство Италии, пытаясь склонить его "к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине". Как сообщил Telegram-канал Mash, близкий к силовым структурам, летчику якобы обещали три миллиона долларов. В ФСБ утверждают, "вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации" операции.

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное", - заявили в ФСБ.

Российская спецслужба распространила смонтированное видео, на котором летчик, чье лицо скрывает шлем, рассказал, что с ним в Telegram связался представитель украинских спецслужб, который предложил угнать ракетоносец.

"Написал на телеграм как-то неизвестный. Ни морали, ни этики - сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит: "Дай мне данные по самолетам, бортовые номера, техническое состояние, график регламента". Я пошел к командованию и все рассказал. Мой собеседник даже не скрывал, что он из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - заявил летчик на видео.

На опубликованной записи ФСБ показаны скриншоты из Telegram, в которых некий собеседник угрожает другому. Также в ролике показана фотография паспорта Италии на имя Olena Holub (возможно, это паспорт, который обещали предоставить кому-то из родственниц летчика). Кроме того, в записи некий человек в перчатках формирует пачки из 100-долларовых купюр, при в сообщении ФСБ не сказано, что летчик получил обещанные деньги.

Власти Украины пока не комментировали заявление ФСБ.

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