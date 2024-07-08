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ФОТО Иван Дорн поработал в Lido

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/dorn_ivan

Украинского музыканта Ивана Дорна заметили работающим в популярном ресторане Латвии.

Дорн, который 5 июля давал концерт в Елгаве, за несколько минут до выступления поделился в своих социальных сетях видео из ресторана Lido.

Музыкант в фирменной кепке заведения вместе с другими сотрудниками подавал клиентам еду.

Как известно, Дорн - частый гость в Латвии, и на его выступлениях всегда очень много зрителей. Следующее его выступление в Латвии запланировано на начало августа на фестивале Bauska TASTE.

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