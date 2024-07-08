Фото и видео Массированный удар по Украине: есть погибшие. В Киеве ракета попала в детскую больницу

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - сказал он.