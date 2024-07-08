Российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, в том числе с применением ракет, выпущенных из комплекса "Кинжал", сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщается о десятках погибших, пишет "Медуза".
Фото и видео ⟩ Массированный удар по Украине: есть погибшие. В Киеве ракета попала в детскую больницу
В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация.
russian Cruise missiles in the Kyiv and Kyiv Rih direction. pic.twitter.com/sH4LCO7FVo— 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) July 8, 2024
В Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева упали обломки ракет, заявили в военной администрации. Глава города Виталий Кличко сообщил, что туда направляются бригады медиков.
В военной администрации Киева сообщили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома, в Днепровском - произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком районе поврежден частный дом, в Деснянском - загорелся дом.
В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуируют.
Есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения "Охматдет", сообщил Кличко.
Президент Украины опубликовал видео с последствиями попадания ракеты в здание медицинского учреждения. Он заявил, что "Охматдет" - одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе детских больниц, которая "спасла и вернула здоровье тысячам детей".
"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.
Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - сказал он.
В больнице "Охматдет" есть жертвы, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Разбор завалов продолжается.
Число пострадавших растет: известно уже о 35 пострадавших. По последним данным, в результате ракетной атаки по Киеву погибли 10 человек.
Right now there is a massive missile attack on Ukraine. People in the Kyiv metro are hiding and said - putin fuck you out loud pic.twitter.com/ZO1Vq9BKP1— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 8, 2024
Украинские СМИ и паблики также сообщили о взрывах в Киевской области, там сработали средства ПВО.
Сообщается также о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по городу.
"Несколько попаданий. В том числе по административному зданию промышленного предприятия", - утверждает Вилкул.
По его словам, погибли 10 человек. Еще 31 человек находится в больнице, из них 10 - в тяжелом состоянии.
В Днепре в результате обстрела поврежден многоэтажный дом. Кроме того, повреждены предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, есть раненые. Сколько их, он не уточнил.
В Криворожском районе после обстрела начался пожар.
По последним данным, более 20 человек погибли, около 70 пострадали по всей Украине в результате российского массированного удара.
Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Украине более 40 ракет разного типа.
Российские военные пока не комментировали новый массированный ракетный удар по Украине.
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