Знаменитый бразилец Фелипе необычно поддержал сразу две баскетбольные команды

Фелипе поделился в Instagram видео, на котором не может выбрать, какую футболку надеть на матч Латвии и Бразилии.

В итоге популярный блогер создал собственную футболку, объединив флаги двух стран. "Решено. Удачи обеим моим нациям!", - написал Фелипе.

Напомним, матч Латвии и Бразилии прошёл в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской сборной со счётом 69:94 (11:34, 22:15, 13:23, 23:22). Таким образом, сборная Латвии не смогла завоевать путёвку на Олимпийские игры в Париже.

Галерея: Финал отборочного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже. Латвия - Бразилия

Сборная Бразилии примет участие в Олимпийских играх в 16-й раз. Трижды бразильцы завоёвывали бронзовые медали - в 1948, 1960 и 1964 годах.

Групповые матчи Олимпийских игр пройдут в Лилле, и бразильские баскетболисты сразятся в группе B с Францией, Германией и Японией.

Мужская сборная Латвии по баскетболу до этого участвовала в Олимпийских играх лишь один раз - в 1936 году в Берлине. Тогда она заняла раздельное 15-18-е место среди 23 команд, одержав одну победу в трёх матчах.