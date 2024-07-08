В импортированном из Польши курином мясе обнаружена сальмонелла

В ходе контрольного отбора проб куриных окорочков PVD обнаружила бактерии Salmonella Infantis и Salmonella Newport. Образцы были взяты в сети магазинов Rimi Latvija в Лиепае.

Представители PVD поясняют, что срок годности товара с номером партии 2350199235 истек 22 июня и его больше нет в продаже.

В 2023 году SIA Bono Food работало с оборотом 10,055 млн евро, что на 25,9% больше, чем годом ранее, при этом прибыль компании составила 112 543 евро, в отличие от убытков годом ранее.

Компания зарегистрирована в 2014 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро, сообщает Firmas.lv. Единственным владельцем компании является гражданин Латвии Арвис Дидрихсонс.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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