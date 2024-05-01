Латвийское радио: на Рижском Центральном рынке торгуют просроченными продуктами

Латвийское радио сообщило в Продовольственно-ветеринарная службу (PVD) о том, что на товаре найдена неправильная маркировка.

В ходе проверки PVD были обнаружены товары без маркировки на латышском языке. Также инспектора нашли просроченные продукты. По итогам проверки был начат административный процесс.

Латвийскому радио стало известно, что за последние пять лет в торговых точках Senal прошло 12 проверок, Fildaros - 29.

Компания Solovs, которая тесно связана с обоими предприятиями, за эти годы была оштрафована на 5000 евро, также было изъято 600 кг продуктов с исправленным сроком годности, сообщили в PVD

Муниципальное предприятие Rīgas nami, которое управляет Центральным рынком, даже предоставила этим фирмам новые торговые точки.

"В данном случае мы за последние годы не получали ни одной жалобы от покупателей", - отметила представитель SIA Rīgas nami по общественным отношениям Даце Прейса в беседе с Латвийским радио. По ее словам, санитарной службой рынка не найдено нарушений.

Даце Прейса также сообщила Латвийскому радио, что по внутренним правилам Центрального рынка можно расторгнуть договор, если на торговую точку будет составлено три административных актов за три месяца.

Представитель рынка отметила, что свяжутся с PVD и изучат информацию, после чего будет принято решение о том, стоит ли продолжать сотрудничество или рассторгунть договор с этими фирмами.

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