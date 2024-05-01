Латвийское радио: на Рижском Центральном рынке торгуют просроченными продуктами

На Рижском центральном рынке много лет работают два предприятия которые торгуют продуктами питания с просроченными сроками годности. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
О том, почему не получается прекратить торговлю просроченными продуктами рассказывается в расследовании Латвийского радио из серии Atvērtie faili.
На Рижском центральном рынке есть торговые точки, где можно купить популярные продукты по низкой цене.
Эти торговые места на рынке принадлежат двум фирмам - SIA Senal и SIA Fildaros. Они обе зарегистрированы в серийных многоэтажках. В ассортименте - консервы, сладости, напитки, чай, кофе.
Журналисты Латвийского радио провели эксперимент и приобрели продукцию в этих киосках. Один из товаров, который вызвал подозрения в том, что были изменены сроки годности - это коробка конфет и шоколадка марки Laima.
На предприятии подтвердили, что настоящие сроки годности были исправлены.
"Хотя нужно сказать, что эти поддельные сроки были указаны действительно достаточно профессионально - и я действительно верю, что потребители, не зная контекста, даже не задумались бы, что они подделаны", - сказала руководитель отдела коммуникации Orkla Latvija Лаура Багата.
На предприятии затруднились сказать каким образом в торговые точки мог попасть просроченный товар и заявили, что Orkla Latvija не станет реализовывать продукты, у которых закончился срок годности.
Латвийское радио сообщило в Продовольственно-ветеринарная службу (PVD) о том, что на товаре найдена неправильная маркировка.
В ходе проверки PVD были обнаружены товары без маркировки на латышском языке. Также инспектора нашли просроченные продукты. По итогам проверки был начат административный процесс.
Латвийскому радио стало известно, что за последние пять лет в торговых точках Senal прошло 12 проверок, Fildaros - 29.
Компания Solovs, которая тесно связана с обоими предприятиями, за эти годы была оштрафована на 5000 евро, также было изъято 600 кг продуктов с исправленным сроком годности, сообщили в PVD
Муниципальное предприятие Rīgas nami, которое управляет Центральным рынком, даже предоставила этим фирмам новые торговые точки.
"В данном случае мы за последние годы не получали ни одной жалобы от покупателей", - отметила представитель SIA Rīgas nami по общественным отношениям Даце Прейса в беседе с Латвийским радио. По ее словам, санитарной службой рынка не найдено нарушений.
Даце Прейса также сообщила Латвийскому радио, что по внутренним правилам Центрального рынка можно расторгнуть договор, если на торговую точку будет составлено три административных актов за три месяца.
Представитель рынка отметила, что свяжутся с PVD и изучат информацию, после чего будет принято решение о том, стоит ли продолжать сотрудничество или рассторгунть договор с этими фирмами.
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