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В Риге у посольства РФ пройдет акция протеста против обстрела детской больницы в Киеве

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Посольство РФ в Латвии
Посольство РФ в Латвии Фото: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник, 8 июня, в 19:00 перед посольством России в Латвии пройдет акция протеста с осуждением ракетного обстрела РФ детской больницы в Киеве.

Одним из организаторов протеста является Селма Левренце, которая призывает принести на акцию протеста украинские флаги.

Как сообщалось, российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В результате российского массированного удара по всей Украине погиб 31 человек и 125 пострадали.

В результате обстрелов повреждены более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, административное здание и два медицинских учреждения, в том числе Киевская детская больница "Охматдет", сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сообщалось также о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области.

По предварительным данным следователей Службы безопасности Украины, войска РФ ударили по детской больнице стратегической крылатой ракетой Х-101.

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