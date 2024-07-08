В Риге у посольства РФ пройдет акция протеста против обстрела детской больницы в Киеве

Одним из организаторов протеста является Селма Левренце, которая призывает принести на акцию протеста украинские флаги.

Как сообщалось, российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В результате российского массированного удара по всей Украине погиб 31 человек и 125 пострадали.

В результате обстрелов повреждены более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, административное здание и два медицинских учреждения, в том числе Киевская детская больница "Охматдет", сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сообщалось также о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области.

По предварительным данным следователей Службы безопасности Украины, войска РФ ударили по детской больнице стратегической крылатой ракетой Х-101.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!