"Бандой четырёх" называли группу высших руководителей Китая, тесно связанных с наиболее радикальными аспектами Культурной революции. Они проиграли в борьбе за власть после смерти Мао Цзэдуна, а затем были арестованы и приговорены за различные преступления к тюремному заключению.

Спустя пятьдесят лет появилась новая "Банда четырёх": Китай, Иран, Северная Корея и Россия. Эта группировка не является официальным альянсом с обязательством защищать друг друга. Однако эти страны сближает не только взаимный обмен военной, экономической и политической помощью, но и общее для них неприятие существующего миропорядка во главе с США.

Члены новой "Банды четырёх" стремятся не допустить распространения западного либерализма в своих странах, в котором они видят (и правильно) угрозу своей власти и авторитарным политическим системам. Они выступают против лидерства США за рубежом и против норм, поддерживаемых США и их партнёрами, – прежде всего против запрета на присоединение территорий с помощью угроз и применения силы.