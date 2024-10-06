Год после атаки ХАМАС: у Израиля изменились отношения с ЕС?

Представительство Израиля при ЕС подчеркивает, что эта страна - самый важный партнер Евросоюза на Ближнем Востоке и что отношения основаны на общих ценностях и истории. Учитывая и общие вызовы, такие как борьба с терроризмом, ежегодная встреча вполне естественна и отвечает общим интересам, отмечают в представительстве.

Ранее, в апреле, Брюссель впервые ввел санкции против израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу. Дальнейшие ограничения были приняты в июле в связи с нарушениями прав палестинцев на Западном берегу Иордана. Для того, чтобы ввести такие санкции, государства-члены ЕС единогласно проголосовали за них.

Предмет спора - принцип "двух государств для двух народов"

По словам Петера Стано, все страны ЕС едины в одном: они призывают к урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов". Иными словами, к созданию в регионе - наряду с Израилем - и независимого палестинского государства. Эта позиция осталось неизменной, несмотря на события, происшедшие после 7 октября 2023 года. Для Евросоюза указанный принцип - "единственное осуществимое решение". Брюссель работает над этим вместе с международными партнерами, например, в рамках ООН.

Нынешнее израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху уже несколько раз однозначно отвергало этот принцип. Недавно израильский парламент большинством голосов вновь высказался против него.

Если ЕС хочет продвинуть свое видение разрешения палестино-израильского конфликта, на основании принципа "двух государств", то Брюссель, советует аналитик Хью Ловатт, должен предпринять конкретные шаги. Таковые могут включать признание Палестины в качестве независимого государства или введение серьезных санкций против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. В мае Ирландия и Испания официально признали Палестину независимым государством. Словения последовала их примеру в июне. Это означает, что чуть менее дюжины из 27 входящих в ЕС стран на данный момент признают палестинское государство. Германия не входит в их число.

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