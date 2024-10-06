Поле битвы — штаты: кто решит исход выборов в США

Жесткие меры, принятые Трампом, помогли значительно снизить число нелегальных пересечений границы. Байден отменил большую часть из них, и это воодушевило потенциальных мигрантов. В итоге за время его правления южную границу США с Мексикой нелегально пересекли около 8 млн человек — более чем трехкратный прирост в сравнении с правлением Трампа (около 2,4 млн).

В итоге Байден стал возвращать жесткие меры, введенные Трампом, и Камала Харрис обещает продолжить этот курс. На прошлой неделе она отправилась в округ Аризоны на границе с Мексикой, где обещала ввести более строгие правила предоставления убежища в США, а также принять другие меры, направленные на снижение нелегальной миграции.

Все это пока не убедило избирателей — особенно жителей приграничных районов.

"Я следил за ней и президентом Байденом. У нас была политика открытых границ. Сейчас мы видим, чем это заканчивается", — сказал местный фермер Джим Чилтон в разговоре с корреспондентом Би-би-си, сопровождавшим Харрис в поездке на границу.

Самый важный округ в стране

Кандидат в вице-президенты Тим Уолз приезжал во 2-й округ Небраски, чтобы агитировать за Харрис Фото: Reuters

Кроме семи традиционных колеблющихся штатов, отдельное внимание социологов сосредоточено на 2-м избирательном округе штата Небраска. В нем голосуют более 600 тыс. человек, живущих в самой населенной и урбанизированной части Небраски — городе Омахе, успешном финансовом и экономическом центре и его пригородах.