СМИ сообщают о гибели вероятного преемника лидера "Хезболлы"

Знакомые с информацией источники сообщили телеканалу, что Израиль в ночь на 4 октября провел массированный воздушный удар по южным пригородам Бейрута, где, как считается, находился бункер Сафи ад-Дина. "Хезболла" посе нападения до сих пор не предоставила комментариев по поводу своего нового лидера.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Надав Шошани заявил, что целью авиаударов был штаб разведки "Хезболлы".

Израильский авиаудар по штаб-квартире "Хезболлы" был нанесен вечером 27 сентября. Вскоре после этого несколько СМИ, включая Sky News Arabia и израильский 12-й канал, сообщили о смерти Насраллы. Позже сама группировка подтвердила смерть своего лидера.

Хасан Насралла был бессменным лидером "Хезболлы" с 1992 года, заняв этот пост сразу после того, как израильские военные сместили предыдущего лидера группировки Аббаса аль-Мусави.

Галерея: Удар Израиля по Ливану 4 октября

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!