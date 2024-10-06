В Испании фальшивый Брэд Питт выманил у двух женщин 362 тысячи долларов

Мошенники у одной из женщин выманили 195 000 долларов или 177 000 евро, а у другой - 167 000 долларов или 152 000 евро. Полиции удалось вернуть 95 000 долларов или 86 000 евро из этой суммы.

По словам полиции, мошенники связались с жертвами через фан-сайт Брэда Питта и убедили их в том, что актер хочет инвестировать вместе с ними в различные проекты.

"Чтобы найти своих жертв, киберпреступники изучили их социальные сети и составили психологический портрет, в результате чего выяснилось, что обе женщины были уязвимы, страдали от депрессии и нехватки чувств", - говорится в заявлении.

Женщины верили, что их ждут романтические отношения и совместное будущее с Брэдом Питтом.

Обе женщины сделали несколько банковских переводов человеку, которого они считали Питтом, пока не поняли, что их обманули, и не обратились в полицию.

Следователи выяснили, что мошенничество заключалось в создании сети банковских счетов с использованием поддельных удостоверяющих личность документов. Мулы также использовались для помощи в отмывании денег через собственные банковские счета в обмен на небольшое вознаграждение.

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