Рижское самоуправление планирует построить в Иманте новую велодорожку, в свою очередь у жителей возникли опасения по поводу вырубки молодых деревьев, сообщает портал LSM.lv со ссылкой на передачу 4. studija Латвийского телевидения.
Жители Иманты встревожены в связи с вырубкой деревьев из-за велодорожки
"Рижская дума предложила проект велодорожки и хочет вырубить более 145 деревьев. Якобы обещают вместо них 137. Деревья растут медленно, действительно ли нужно так много [вырубать]?" - задала передаче вопрос жительница Иманты.
На улице Даммес уже размещены плакаты, сообщающие о строительстве новой велодорожки. Впрочем, по наблюдениям передачи, местные не интересуются тем, что напечатано на этих листах.
В свою очередь заместитель руководителя отдела велоинфраструктуры Рижского самоуправления Ото Озолс пояснил передаче, что нынешняя велодорожка - на самом деле тротуар, который уже разрушился, кроме того, она не безопасна.
Как сообщает передача, в целом из-за строительства велодорожки планируется срубить более 100 деревьев на улицах Слокас и Даммес, на бульваре Анниньмуйжас, на улице Бебру, проспекте Курземес, Юрмалас гатве, улицах Кандавас, Даугавгривас и Дурбес.
Деревья вырубят и велодорожки в Иманте хотят построить до мая 2026 года.
В свою очередь Озолс успокоил - самоуправление планирует посадить 137 деревьев и кусты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!