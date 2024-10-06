Жители Иманты встревожены в связи с вырубкой деревьев из-за велодорожки

"Рижская дума предложила проект велодорожки и хочет вырубить более 145 деревьев. Якобы обещают вместо них 137. Деревья растут медленно, действительно ли нужно так много [вырубать]?" - задала передаче вопрос жительница Иманты.

На улице Даммес уже размещены плакаты, сообщающие о строительстве новой велодорожки. Впрочем, по наблюдениям передачи, местные не интересуются тем, что напечатано на этих листах.

В свою очередь заместитель руководителя отдела велоинфраструктуры Рижского самоуправления Ото Озолс пояснил передаче, что нынешняя велодорожка - на самом деле тротуар, который уже разрушился, кроме того, она не безопасна.

Как сообщает передача, в целом из-за строительства велодорожки планируется срубить более 100 деревьев на улицах Слокас и Даммес, на бульваре Анниньмуйжас, на улице Бебру, проспекте Курземес, Юрмалас гатве, улицах Кандавас, Даугавгривас и Дурбес.

Деревья вырубят и велодорожки в Иманте хотят построить до мая 2026 года.

В свою очередь Озолс успокоил - самоуправление планирует посадить 137 деревьев и кусты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!