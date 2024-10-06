Израиль нанес удары по целям ХАМАС и "Хезболлы" в Бейруте и секторе Газа

По данным ЦАХАЛ, были атакованы также два командных центра исламистского движения ХАМАС в центре сектора Газа, один из которых располагался в бывшей школе, другой - в бывшей мечети.

При этом, как заявили в израильских вооруженных силах, перед точными ударами были приняты многочисленные меры, чтобы свести к минимуму опасность для гражданского населения. По сообщениям палестинской стороны, в этом районе погибли по меньшей мере 15 человек и десятки получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.

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