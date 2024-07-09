Лиене Грейфане вернулась в Латвию из РФ

В последнее время Грейфане часто делится с подписчиками ежедневными кадрами, показывая, как она наслаждается латвийским летом.

Судя по информации, опубликованной в ее социальных сетях, ясно, что она называет своим домом Яунмарупе. Лиене также поделилась радостью, отметив, что не ожидала такого позитивного отношения от соотечественников, когда они узнали о ее возвращении на родину.

Время от времени Грейфане показывает и своих детей, но неизвестно, находится ли ее муж Игорь тоже в Латвии.

Сейчас Лиене не готова к дальнейшим комментариям, ведь еще многое предстоит сделать и организовать, но, когда устроится, она пообещала подробнее рассказать об изменениях в своей жизни.

Уже сообщалось, что в прошлом году Грейфане родила третьего ребенка - Лео. Лиене скрывала от общественности свою беременность. Лишь когда ребенок родился, она сообщила об этом через социальные сети.

Ранее также сообщалось, что Грейфане в свое время уезжала в Москву учиться режиссуре. После начала Россией войны в Украине она заявила, что не собирается менять привычную жизнь и возвращаться на родину, поскольку не сможет здесь достаточно зарабатывать. В 2022 году она рассказала, что стала агентом по недвижимости в Сочи.

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