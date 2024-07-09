Посол: Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС

"27 июня лидеры, президенты и премьер-министры ЕС встретились в Брюсселе и приняли несколько важных решений, согласовали стратегическую повестку дня ЕС на следующий период, достигли соглашения о будущих лидерах ЕС, подтвердили нашу твердую приверженность защите Украины, и - к сожалению, мне жаль говорить это - они также согласились остановить процесс присоединения Грузии к Европейскому союзу", - заявил Герчинский.

По его словам, намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза.

"Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад… Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно и душераздирающе", - сказал посол.

Среди прочего Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенные для оборонного сектора Грузии. В дальнейшем возможны и другие ограничительные меры.

"В последнее время мы наблюдаем негативное развитие событий в Грузии, в том числе запугивание гражданского общества и дезинформацию о Евросоюзе и наших ценностях. На прошлой неделе лидеры Евросоюза четко заявили: если правительство Грузии изменит свой курс, страна не сможет двигаться вперед по пути к Европейскому союзу", - цитирует Герчинского грузинское издание Mtavari.

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