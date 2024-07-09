Авиационное происшествие в Финляндии

"Спасательная служба региона Пирканмаа получила сигнал о крупном авиационном происшествии во вторник, 9 июля, после 11 часов. ЧП произошло в районе аэропорта Тампере-Пирккала. На место прибыли 18 отрядов экстренных служб", - сообщает во вторник финское издание Yle.

Что конкретно произошло, не сообщается. Но, по словам главы спасательной службы Яри Ярвинена, ЧП произошло с небольшим самолетом.

Аэропорт Тампере-Пирккала используется и для рейсов гражданской авиации, и для военных нужд. Здесь в том числе базируется авиационное командование Сатакунта Военно-воздушных сил Финляндии, имеющее на вооружении самолеты F-18 Hornet.

Аэропорт находится в 250 километрах от границы с Россией и в 220 километрах от Таллинна.

Накануне из Финляндии на саммит НАТО в США не смог вылететь президент страны Александр Стубб. "Моя поездка на саммит НАТО откладывается из-за задержки самолета", - написал финский президент в соцсети X.

Что стало причиной задержки рейса, не уточнялось.

В начале июня Rus.Postimees рассказывал о том, что некоторые самолеты в Финляндии сталкиваются с проблемами навигации, аналогичными тем, которые ранее наблюдались в Тарту.

Власти Эстонии объясняли проблемы гражданской авиации в регионе помехами, которые создает Россия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!