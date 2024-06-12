"Ох, Россия...": финский самолет не смог приземлиться в Карелии

Помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету Finnair осуществить посадку в Северной Карелии. Из-за инцидента на работу не попала депутат парламента Финляндии, которая участвует в обсуждении допуска военных США на объекты финской армии, пишет Rus.Postimees.
Самолет авиакомпании Finnair, который рано утром во вторник следовал из Хельсинки в Йоэнсуу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за помех в работе навигации. Об этом во вторник 11 июня сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Самолет не смог зайти на посадку из-за помех в GPS", - сообщила менеджер по связям с общественностью Finnair Кайса Тикканен.