Чт, 13.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Ох, Россия...": финский самолет не смог приземлиться в Карелии

Иван Скрябин rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Самолет Finnair 2 июня 2024 года возвращается в Тарту из Хельсинки после месяца в перерыве полетов, которой был вызван помехами в работе навигации. Эксперты объяснили помехи действиями России.
Самолет Finnair 2 июня 2024 года возвращается в Тарту из Хельсинки после месяца в перерыве полетов, которой был вызван помехами в работе навигации. Эксперты объяснили помехи действиями России. Фото: Tartu PM/Scanpix Baltics

Помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету Finnair осуществить посадку в Северной Карелии. Из-за инцидента на работу не попала депутат парламента Финляндии, которая участвует в обсуждении допуска военных США на объекты финской армии, пишет Rus.Postimees.

Самолет авиакомпании Finnair, который рано утром во вторник следовал из Хельсинки в Йоэнсуу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за помех в работе навигации. Об этом во вторник 11 июня сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Самолет не смог зайти на посадку из-за помех в GPS", - сообщила менеджер по связям с общественностью Finnair Кайса Тикканен.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх