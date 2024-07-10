Волк или собака? Эстонский велосипедист стал жертвой нападения

Главный специалист по помощи животным Департамента окружающей среды Кармель Ритсон сказала, что в департамент не поступало никакой информации о нападении волка. Но, по ее словам, в деревне Абья-Ванамыйза, по предварительной информации, 3 июля велосипедист был укушен животным. Ритсон добавила, что работник департамента побеседовал с пострадавшим в понедельник, 8 июля. Велосипедист подтвердил, что стал жертвой нападения, но он думает, что на него напала собака.