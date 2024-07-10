Трое пограничников намеренно передали свои данные преступникам

В ходе досудебного расследования IDB установило, что пограничники, движимые корыстными побуждениями, согласились на предложение передать права доступа к принадлежащим им счетам кредитных организаций и платежных систем неизвестным лицам, что позволило им незаконно использовать платежные средства.

В то же время Бюро получило доказательства того, что сотрудники Государственной пограничной охраны предоставили заведомо ложную информацию юридическому лицу, уполномоченному по закону запрашивать информацию о сделке и истинном владельце или истинном бенефициаре финансовых средств или иного имущества, участвующего в ней.

В конце июня IDB направила в прокуратуру уголовное дело для привлечения к ответственности этих должностных лиц за распространение данных, позволяющих незаконно использовать финансовый инструмент или платежное средство, а также за предоставление заведомо ложной информации юридическому лицу, уполномоченному законом запрашивать информацию о сделке и истинном владельце или бенефициарном собственнике финансовых или иных активов.

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