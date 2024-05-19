Пограничники и пожарные участвуют в мошеннических схемах в качестве "денежных мулов"

Управление внутренней безопасности (IDB) расследует ряд уголовных дел, в которых в качестве "денежных мулов" были завербованы сотрудники внутренних дел. Они за сравнительно небольшую плату передали свои персональные данные неизвестным людям и открыли для их использования банковские счета. Позже их использовали для отмывания денег. Привлечение пограничников и пожарных к открытию счетов для преступников стало быстро растущей тенденцией. За последние полтора года было расследовано уже шесть подобных дел. Один спасатель признал свою вину и понес наказание, сообщает программа Nekā personīga на TV3.
Имя этого пожарного в сюжет передачи было изменено.
Осенью прошлого года в Управление внутренней безопасности поступило сообщение немецких правоохранителей о причастности к подозрительной схеме 29-летнего гражданина Латвии. Внимание привлекло объявление о продаже недвижимости, опубликованное на немецком портале. Для сделки был необходим залог в размере 8 тысяч евро, который предполагалось якобы зачислить на счет в немецком банке.
Подозрение в мошенничестве возникло потому, что на самом деле такой недвижимости вообще не существовало.
Правоохранители установили, что счет в немецком банке открыт на имя Мариса Упитиса, проработавшего в Государственной пожарно-спасательной службе более 3 лет. Никакие личные данные украдены не были. Он добровольно передал их незнакомцу, чтобы заработать денег.
"В ходе следственных действий, в том числе при работе с этим человеком, установлено, что гражданин Латвии передал свои данные неизвестному лицу через Telegram. Фактически он открыл счет в немецком банке по просьбе этого человека. По его показаниям, он сам не предполагал, что счет будет использован для преступления, и считал, что им будут пользоваться на бирже криптовалют", - рассказал передаче прокурор Пририжской прокуратуры Янис Балодис.
1 марта 2022 года пожарный с помощью приложения Solarisbank AG на своем смартфоне дистанционно заключил договор на открытие расчетного счета, указав в анкете свои персональные данные, а также адрес электронной почты мошенника и его номер телефона. Всю информацию он отправил незнакомцу через Telegram, разрешив ему незаконно использовать счет в немецком банке по своему усмотрению.
Расследование в Германии показало, что через счет Упитиса было осуществлено несколько переводов. Каждый раз по несколько тысяч евро. Сообщений о том, что пожарный получил какую-либо долю от этих переводов, нет. Рекрутер обещал 30 евро за открытие счета, но пожарный не получил даже их.
Вся переписка с незнакомцем удалена и не может быть восстановлена.
Пожарный ранее не был судим, признался в случившемся и сожалеет о содеянном. За передачу данных для противоправных действиях с расчетным счетом прокурор назначил наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор вступил в силу. VUGD готовит приказ об увольнении спасателя.
Пожарному, ставшему "денежным мулом" в схеме мошенника, пришлось лишиться работы. Уголовно осужденные не могут работать в службе. Но он далеко не единственный.
Управление внутренней безопасности также расследует дела других пожарных и пограничников, которые за небольшую плату выдали свои личные данные и помогали незнакомцам отмывать деньги.
"Денежные мулы" позволяют переводить деньги, полученные от третьего лица, через свой счет или, как в случаях, расследуемых Управлением внутренней безопасности, получать предложение открыть банковский счет и продать его другому лицу. Это делается потому, что лица, занимающиеся отмыванием денег, не могут сами открывать счета. Таким образом, "денежные мулы" сознательно соглашаются пропускать грязные деньги через свои счета.
Замначальника отдела досудебных расследований IDB Ивар Лубейс говорит, что во всех расследованных ведомством делах счета были открыты в банках других стран ЕС. Обещанная плата была символической - всего несколько десятков евро. В IDB нет информации о том, что сотрудники органов внутренних дел встречались с лицами, сделавшими незаконное предложение, и знали их. Должностные лица, проходящие по уголовным делам, еще не достигли 30-летнего возраста.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, количество должностных лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, составляет менее 1%, что можно оценить как удовлетворительный показатель, при этом не наблюдается тенденции быстрого роста числа каких-нибудь конкретных нарушений.
С другой стороны, Госпогранохрана располагает информацией о двух уголовных производствах IDB по открытию счетов для незнакомцев, в которых фигурируют три пограничника. Им разрешено продолжать работу.
Госпогранохрана проводит разъяснительную работу с личным составом и попросит IDB организовать образовательный семинар.
Служба финансовой разведки издала 36 распоряжений о замораживании средств на счетах "денежных мулов" в латвийских банках. Самая крупная сумма - 18 тысяч, а самый молодой человек, которого использовали в качестве "денежного мула", был несовершеннолетним.
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