Пограничники и пожарные участвуют в мошеннических схемах в качестве "денежных мулов"

1 марта 2022 года пожарный с помощью приложения Solarisbank AG на своем смартфоне дистанционно заключил договор на открытие расчетного счета, указав в анкете свои персональные данные, а также адрес электронной почты мошенника и его номер телефона. Всю информацию он отправил ​​незнакомцу через Telegram, разрешив ему незаконно использовать счет в немецком банке по своему усмотрению.

Расследование в Германии показало, что через счет Упитиса было осуществлено несколько переводов. Каждый раз по несколько тысяч евро. Сообщений о том, что пожарный получил какую-либо долю от этих переводов, нет. Рекрутер обещал 30 евро за открытие счета, но пожарный не получил даже их.

Вся переписка с незнакомцем удалена и не может быть восстановлена.

Пожарный ранее не был судим, признался в случившемся и сожалеет о содеянном. За передачу данных для противоправных действиях с расчетным счетом прокурор назначил наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор вступил в силу. VUGD готовит приказ об увольнении спасателя.

Пожарному, ставшему "денежным мулом" в схеме мошенника, пришлось лишиться работы. Уголовно осужденные не могут работать в службе. Но он далеко не единственный.

Управление внутренней безопасности также расследует дела других пожарных и пограничников, которые за небольшую плату выдали свои личные данные и помогали незнакомцам отмывать деньги.