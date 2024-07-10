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В Кекавской думе произошла смена власти

rus.tvnet.lv/LETA
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Виктория Байре
Виктория Байре Фото: Edijs Pālens/LETA

В Кекавской краевой думе произошла смена власти: Юриса Жилко на посту мэра сменила бывший председатель краевой думы Виктория Байре.

Как заявила Байре, с момента ее возвращения на пост депутата думы многие депутаты жаловались ей на происходящее в самоуправлении и организацию работы думы. В связи с этим достигнута договоренность о смене председателя думы.

Сегодня также планируется избрать заместителей председателя думы.

Как сообщалось, Байре возобновила исполнять обязанности депутата самоуправления в середине мая.

Бывший председатель думы Жилко обнародовал итоги голосования по его отстранению от должности.

Смену власти поддержали 11 из 19 депутатов.

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