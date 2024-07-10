Кроме того, она разместила фотографию четырех женщин, одна из которых была одета в платье красного цвета с символикой СССР - серпом и молотом. На заднем плане был размещен отрезок ткани, на котором последовательно изображены цвета - белый, синий и красный, изображающий российский флаг.

Понимая, что Россия совершает широкомасштабное вторжение на территорию Украины, Крейле публично выразила поддержку правительству этой страны-агрессора, а также своими действиями прославляла и оправдывала преступления, совершенные агрессором.

Своей вины в инкриминируемом ей преступлении осужденная не признала.

В конце мая в Рижский городской суд было передано еще одно уголовное дело против Крейле. Дата рассмотрения дела сейчас не назначена, выяснило агентство LETA.

Как сообщалось, осенью прошлого года по другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к условному лишению свободы на один год за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Приговор был обжалован и будет рассматриваться в Видземском окружном суде 11 сентября в 10:00.

Крейле неоднократно появлялась в публичных местах и на публичных мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки начатых Россией военных действий на Украине.

Кроме того, возле посольства России в Риге Крейле выражала поддержку стране-агрессору в то время, когда там проходила акция протеста против начатой Россией войны против Украины, а также регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

Как ранее сообщил портал Re:Baltica, Крейле - домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии, но знает по-латышски всего несколько слов. Первые ее столкновения с правоохранительными органами возникли во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин требовался сертификат о вакцинации. Стычки женщины с правоохранителями достигли кульминации после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Крейле сказала журналистам, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ относительно того, что происходит в Украине, не удалось.

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