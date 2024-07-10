Дания вводит налог на выделяемые скотом газы

С 2030 года выбросы метана из метеоризма и газов от крупного рогатого скота и свиней будут облагаться налогом в размере 300 крон (40 евро) за тонну CO2-эквивалента. Ожидается, что в 2035 году налог вырастет до 750 крон за тонну.

Соглашение о "налоге на пуканье" было достигнуто в конце июня правительством, частью оппозиции, представителями животноводческих ферм и профсоюзов. Соглашение еще должно быть одобрено парламентом, который рассмотрит его осенью.

Глава кампании организации Greenpeace Nordic Кристиан Фромберг признал, что это соглашение "дает надежду (...) в ситуации, когда многие страны отказываются от мероприятий по климату".

"Хотя налог на выбросы углекислого газа должен был быть выше и введен быстрее, это значительный поворот", - сказал агентству AFP Фромберг. В то же время он выразил сожаление по поводу неиспользованной возможности создать "новое направление в сельском хозяйстве Дании".

Датская ассоциация устойчивого сельского хозяйства, напротив, считает этот план бессмысленным.