Дания вводит налог на выделяемые скотом газы

Дания введет первый в мире налог на парниковые выбросы от животноводства, чтобы приблизить страну к цели углеродной нейтральности к 2045 году.
С 2030 года выбросы метана из метеоризма и газов от крупного рогатого скота и свиней будут облагаться налогом в размере 300 крон (40 евро) за тонну CO2-эквивалента. Ожидается, что в 2035 году налог вырастет до 750 крон за тонну.
Соглашение о "налоге на пуканье" было достигнуто в конце июня правительством, частью оппозиции, представителями животноводческих ферм и профсоюзов. Соглашение еще должно быть одобрено парламентом, который рассмотрит его осенью.
Глава кампании организации Greenpeace Nordic Кристиан Фромберг признал, что это соглашение "дает надежду (...) в ситуации, когда многие страны отказываются от мероприятий по климату".
"Хотя налог на выбросы углекислого газа должен был быть выше и введен быстрее, это значительный поворот", - сказал агентству AFP Фромберг. В то же время он выразил сожаление по поводу неиспользованной возможности создать "новое направление в сельском хозяйстве Дании".
Датская ассоциация устойчивого сельского хозяйства, напротив, считает этот план бессмысленным.
Это "печальный день для сельского хозяйства", заявили в ассоциации. "Как фермер, я чувствую себя неловко, потому что мы участвуем в запутанном эксперименте, который может поставить под угрозу "продовольственную безопасность", - сказал президент ассоциацииПитер Керр, напомнив, что Новая Зеландия отвергла аналогичное предложение.
Как уже сообщалось, консервативное правительство Новой Зеландии в июне отказалось от идеи установить цену на выбросы парниковых газов от домашнего скота.
План правительства включает в себя налоговые льготы для снижения затрат датских фермеров. Таким образом, ожидается, что реальные затраты фермеров составят 120 крон за тонну с 2030 года и вырастут до 300 крон за тонну пять лет спустя.
Однако Министерство экономики прогнозирует, что в результате введения "налога на пуканье" к 2035 году в отрасли может быть потеряно до 2 000 рабочих мест.
Доходы от налога планируется инвестировать в переход сельскохозяйственного сектора на органическое земледелие. В Дании более 60% территории страны используется для сельского хозяйства.
"В Дании существует большой миф о том, что мы являемся лидерами в области экологии", - говорит Фромберг. "Очень трудно доказать, что это соглашение является историческим", - добавил он, подчеркнув, что оно поможет Дании сохранить свои позиции интенсивного производителя мяса.
По данным Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию, Дания является одним из ведущих мировых экспортеров свинины, на долю которой приходится почти половина всего сельскохозяйственного экспорта страны.
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