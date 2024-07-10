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В горах Румынии медведь разорвал 19-летнюю девушку

rus.tvnet.lv
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Бурый медведь
Бурый медведь Фото: Shutterstock

В румынских Карпатах медведь напал на 19-летнюю девушку и убил ее, сообщает в среду новостное агентство Mediafax.

Девушка вечером во вторник пошла на прогулку в горы, где на нее напал медведь и утащил. Полиция и спасатели нашли ее останки спустя неполный час.

Полицейскими пришлось застрелить медведя, который пытался напасть и на спасателей.

В румынских Карпатах проживает около 8000 бурых медведей. В Румынии обитает вторая по величине популяция медведей в Европе после России.

По мере роста городов и приближения людей к местам обитания медведей столкновения с этими животными становятся все более частыми. В поисках пищи медведи неоднократно нападали на альпинистов, врывались на фермы и громили мусорные баки в городах.

Реагируя на произошедшую трагедию, министр окружающей среды Румынии призвал увеличить квоты на отстрел медведей. Власти Румынии также пытались переместить агрессивных медведей в другие округа. Однако этот метод не сработал и только перенес проблему из одного округа в другой, указал министр.

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