Среда выдалась богатой на события: погоня за каршеринговым авто на улице Иерикю в Риге, итоги суда над прокремлевской активисткой Крейле, взгляд на жизнь кришнаитов изнутри и много другое - обо всем этом вы без проблем могли узнать на портале RUS TVNET. Однако если вы что-то пропустили, то ежедневная подборка важнейших событий - как раз для вас! Рассказываем коротко о главном за среду, 10 июля.
Главное за 10 июля ⟩ Срок для прокремлевской активистки, подробности погони на ул. Иерикю и предупреждение синоптиков
Новости Латвии:
В ярких нарядах, с шумными музыкальными инструментами - с их процессией сталкивался, пожалуй, каждый рижанин. В быту их называют кришнаитами, сами себя они обозначают как Общество сознания Кришны.
TVNET+ побывал на службе в общине кришнаитов и узнал, зачем они ходят по городу, кормят бедных и за счет чего живут.
Рижский городской суд в среду приговорил к трем годам тюрьмы прокремлевскую активистку Елену Крейле, которая несколько раз размещала в окнах своего дома российскую символику и другие прославляющие войну символы, выяснило агентство LETA.
Конституционный суд (КС) в среду признал соответствующими Конституции нормы, согласно которым в частных учебных заведениях общее образование должно преподаваться на государственном языке.
Во вторник, 9 июля, в Риге на улице Иерикю произошла напряженная погоня полиции за каршеринговым автомобилем CityBee. Компания предоставила порталу TVNET развернутый комментарий по поводу этого инцидента.
Вечером во вторник, 9 июля, возле торгового центра Domina произошла напряженная погоня - водитель на каршеринговом автомобиле CityBee пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но попал в аварию на улице Иерикю.
Утром в среду, 10 июля, на улице Лиелупес в Юрмале поезд насмерть сбил пешехода, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В конце апреля Лига из Олайне поехала с мужем в столицу покупать телефон. Поскольку ее муж хотел купить аппарат довольно редкой марки, он был доступен не во всех магазинах, сообщает программа Bez Tabu.
На прошлой неделе в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае была замечена пятилетняя девочка, которая передвигалась одна. Было установлено, что девочка вышла из дома, пока ее мать спала, и провела вне дома более пяти часов, пока ее не нашли примерно в 7 километрах от ее дома. В отношении матери девочки возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в полиции.
Во вторник, 9 июля, правительство приняло решение выделить кредит в 36 млн евро для строительства путепровода на Кундзиньсале в Риге. Общие расходы на мост составят более 82 млн евро, что сделает этот путепровод самым дорогим после Южного моста, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
В Латвии мало кто знает, что такое отпуск по уходу, а пользовались им еще меньше людей, согласно данным офиса омбудсмена. Что такое отпуск по уходу и при каких условиях его можно использовать? В вопросе разбирался портал tv3.lv.
Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное преследование в отношении трех сотрудников Госпогранохраны за незаконное распространение данных, сообщили в IDB.
В четверг в Латвию с юго-запада поступят более влажные воздушные массы, больше осадков будет в Курземе, чрезвычайно сильные грозовые ливни возможны и в центральной части страны, предупреждают синоптики.
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко на стадии 1/4 финала завершила выступления на Уимблдонском турнире.
За рубежом:
В столице США со вчерашнего дня проходит саммит НАТО, от которого ждут многого как в ЕС, так и в Украине и даже в РФ. "За моей спиной Белый дом, где президент Байден и его команда еще работают над декларацией саммита. Итогом же первого дня можно назвать анонс отправки пяти новых систем ПВО для Украины от США и других партнеров Киева", - рассказал представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек из Вашингтона. В беседе с TVNET+ он рассказал о первых результатах встречи членов альянса, потенциальных опасностях от избрания Дональда Трампа и единении Запада на фоне союза автократий в Европе и Азии.
В настоящее время в Вашингтоне проходит ежегодный саммит НАТО, который завершится совместным заявлением членов НАТО. Несколько источников информации сообщили CNN, что в итоговом коммюнике вступление Украины в НАТО будет названо "необратимым".
Ракета, которая в понедельник попала по территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, скорее всего, была выпущена российскими военными, считают эксперты, с которыми поговорили журналисты службы Би-би-си по верификации данных BBC Verify.
Тихановская, Позняк, Милинкевич и другие оппоненты Лукашенко - о том, почему им не удалось его победить и кто это сделает.
На выходных в редакцию Sakala поступило сообщение, что в волости Мульги на велосипедиста напал волк и пострадавший был доставлен в больницу. Сотрудник Департамента окружающей среды побеседовал с жертвой нападения и выяснил, что произошло на самом деле. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Европейская оборонно-промышленная компания KNDS разработала новый боевой танк EMBT ADT 140, оснащенный тремя орудиями, для противостояния различным угрозам на современных полях сражений, сообщает издание Postimees.
В конце июня военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности, поскольку поступила информация о том, что лица, поддерживаемые Россией, могут совершить диверсии против американского военного контингента. Об этом со ссылкой на информированные источники, сообщил во вторник, 9 июля, телеканал CNN.
Аналитики исследовательского центра Bellingcat и несколько независимых экспертов по ракетным технологиям и ядерному оружию пришли к выводу, что Россия применила ракету Х-101 при атаке 8 июля на детскую больницу "Охматдет", сообщает украинское издание "Украинская правда".
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