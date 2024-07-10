Главное за 10 июля Срок для прокремлевской активистки, подробности погони на ул. Иерикю и предупреждение синоптиков

Утром в среду, 10 июля, на улице Лиелупес в Юрмале поезд насмерть сбил пешехода, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В конце апреля Лига из Олайне поехала с мужем в столицу покупать телефон. Поскольку ее муж хотел купить аппарат довольно редкой марки, он был доступен не во всех магазинах, сообщает программа Bez Tabu.

На прошлой неделе в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае была замечена пятилетняя девочка, которая передвигалась одна. Было установлено, что девочка вышла из дома, пока ее мать спала, и провела вне дома более пяти часов, пока ее не нашли примерно в 7 километрах от ее дома. В отношении матери девочки возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в полиции.

Во вторник, 9 июля, правительство приняло решение выделить кредит в 36 млн евро для строительства путепровода на Кундзиньсале в Риге. Общие расходы на мост составят более 82 млн евро, что сделает этот путепровод самым дорогим после Южного моста, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

В Латвии мало кто знает, что такое отпуск по уходу, а пользовались им еще меньше людей, согласно данным офиса омбудсмена. Что такое отпуск по уходу и при каких условиях его можно использовать? В вопросе разбирался портал tv3.lv.