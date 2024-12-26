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СМИ: в районе аварии Estlink 2 находился также нефтяной танкер теневого флота РФ (1)

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Электрокабель Estlink 2 вновь вышел из строя.
Электрокабель Estlink 2 вновь вышел из строя. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг издание Yle.fi сообщило, что в момент повреждения подводного кабеля Estlink 2 в районе инцидента находился также нефтяной танкер Eagle S, ходящий под флагом Островов Кука, пишет Rus.Postimees.

По данным сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic, в момент обнаружения повреждения кабеля танкер явно снизил скорость, передает ERR.

Согласно данным Marinetraffic, ранним вечером на Рождество патрульное судно погранслужбы сопроводило танкер от мыса Порккала. Рано утром в среду оба судна все еще находились возле Порккала.

Как сообщает сервис по отслеживанию судов, нефтяной танкер следовал из Санкт-Петербурга в Египет. По информации британского издания Lloyd's List, освещающего морские перевозки, танкер Eagle S входит в теневой флот России.

Теневым флотом издание называет суда старше 15 лет с неизвестными владельцами, основная задача которых - транспортировка нефти из страны, находящейся под санкциями.

Надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца дня четверга Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, которые будут задействованы в случае подобных сбоев, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступать по EstLink 2.

Если устранение неисправности займет больше времени, с пятницы на замену EstLink 2 в эстонском регионе будут включены другие генерирующие установки.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.

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